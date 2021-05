DGAP-News: net digital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

net digital AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020



03.05.2021 / 09:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



net digital AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 - Finaler Jahresabschluss in der Struktur der ehemaligen Black Pearl Digital AG - Geschäftsjahr 2020 stand voll im Fokus der Neuausrichtung und der Vorbereitung

des Reverse-IPO der net digital AG - Neuausrichtung zum Anbieter von digitalen Payment-Lösungen abgeschlossen Düsseldorf, 03. Mai 2021. Die net digital AG (vormals Black Pearl Digital AG; ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker Symbol: VRL) gibt vorläufige und untestierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Das zurückliegende Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der Vorbereitung für die Reverse-IPO-Transaktion der net digital AG in die ehemalige Black Pearl Digital AG. Die Transaktion wurde am 28. Dezember 2020 von der Hauptversammlung beschlossen. Die finale Umsetzung erfolgte im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von 1.107.878 neuen Aktien auf insgesamt 1.429.520 Aktien. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte im Februar 2021. Der Jahresabschluss 2020 stellt daher auch eine Zäsur für den Neustart als Anbieter von digitalen Payment-Lösungen dar. Für das Geschäftsjahr 2020 weist die net digital AG - basierend auf dem Altgeschäft der ehemaligen Black Pearl Digital AG - nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von EUR 24.089,94 aus (Vorjahr: EUR 6.745,43). Beim EBITDA ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von EUR 206.797 (Vorjahr: EUR -236.330,55) sowie ein EBT von EUR -363.567 (Vorjahr: EUR -186.110,52). Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 wird noch im Mai 2021 gerechnet. Mit Blick auf die neue Unternehmensstruktur und das durch das Reverse-IPO komplett veränderte Geschäftsmodell der net digital AG ergaben sich für das Geschäftsjahr 2020 folgende vorläufige pro-forma-Daten: Die Gesellschaften der net digital AG, die per 31.12.2020 noch nicht Teil der ehemaligen Black Pearl Digital AG waren, erwirtschafteten im Geschäftsjahr gemäß vorläufiger Berechnungen einen Umsatz von EUR 8.870.540. Das EBITDA belief sich auf EUR 377.336 und das EBIT auf EUR 179.433. "Das laufende Jahr wird das erste volle Geschäftsjahr der neuen net digital AG als börsennotiertes Unternehmen. Wir sind gut positioniert, um, auch dank der neuen, zusätzlichen Möglichkeiten durch unsere Börsennotiz, weiter profitabel zu wachsen. Die Entwicklung im ersten Quartal stimmt mich trotz der gebotenen Vorsicht angesichts der Corona-Situation zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", kommentiert Theodor Niehues, CEO der net digital AG. Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. PR-/IR-Kontakt: net digital AG Telefon: +49 (0)211 975355-0 E-Mail: ir@net-digital.com

03.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de