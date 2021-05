DGAP-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Quartals 2021



03.05.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 3. Mai 2021

Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2021:

Neben der Vergabe von nationalen Sportwettenkonzessionen seit dem vierten Quartal 2020 ist im Kernmarkt Deutschland mit dem Inkrafttreten des neuen Glückspielstaatsvertrages Mitte 2021 auch im Produktsegment Online-Gaming ein wesentlicher Schritt in Richtung Liberalisierung absehbar. Demnach ist neben dem Produkt Sportwette auch für Online-Slots ab dem 1. Juli 2021 erstmals ein nationales Erlaubnissystem vorgesehen. Zudem besteht ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, den Markt für die klassischen Online-Casinospiele wie Roulette und Blackjack auf Ebene der Bundesländer zu öffnen. Seit dem vierten Quartal 2020 ist eine Übergangsregulierung in Kraft getreten, wonach jene Glücksspielanbieter von Vollzugsmaßnahmen und Sanktionen ausgenommen bleiben, die sich ab diesem Zeitpunkt an die künftig auferlegten Lizenzbestimmungen für Online-Casino halten. Wenngleich die Umsetzung dieser Auflagen zu deutlichen Umsatzeinbußen im Segment Online-Casino innerhalb des bet-at-home.com AG Konzerns führen, überwiegen dabei die erheblich gesteigerte Rechtssicherheit sowie die Planbarkeit der künftigen Entwicklung von bet-at-home als etablierten Anbieter mit erheblichem Bekanntheitsgrad im Kernmarkt Deutschland. Insgesamt beläuft sich der Brutto-Wett- und Gamingertrag im ersten Quartal 2021 auf 30,5 Mio. EUR und somit um 5,5% unter dem Vorjahresvergleichswert (Q1 2020: 32,2 Mio. EUR).

Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2021:

Die Marketingaufwendungen fallen im ersten Quartal 2021 mit 7,4 Mio. EUR durch gesteigerte Werbe- und Sponsoringaktivitäten höher als in der Vorjahresvergleichsperiode aus (Q1 2020: 6,6 Mio. EUR). Korrespondierend zum regulatorisch bedingten Umsatzrückgang in Deutschland konnten insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfolgreich auf 4,7 Mio. EUR (Q1 2020: 5,2 Mio. EUR) reduziert werden.



Das EBITDA im ersten Quartal 2021 liegt bei 6,9 Mio. EUR (Q1 2020: 9,0 Mio. EUR).

Stabile Vermögens- und Kapitalstruktur:

Durch den positiven Ergebnisbeitrag der aktuellen Berichtsperiode konnte das Konzerneigenkapital zum 31.03.2021 auf insgesamt 55,3 Mio. EUR gesteigert werden (31.12.2020: 50,9 Mio. EUR). Dadurch ergibt sich eine Konzerneigenkapitalquote von 55,1% (31.12.2020: 53,5%). Der Stand der liquiden Mittel und kurzfristigen Termineinlagen innerhalb des bet-at-home.com AG Konzerns beläuft sich zum 31.03.2021 auf insgesamt 59,4 Mio. EUR (31.12.2020: 56,8 Mio. EUR).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021:

Der Vorstand rechnet aus derzeitiger Sicht im Geschäftsjahr 2021 weiterhin mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 106 Mio. EUR und 118 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand weiterhin ein EBITDA zwischen 18 Mio. EUR und 22 Mio. EUR.

Konzernquartalsmitteilung über das erste Quartal 2021:

Die detaillierte Konzernquartalsmitteilung steht auf der Investor Relations Website der Gesellschaft unter https://www.bet-at-home.ag/de/finance/download zum Download bereit.

Über bet-at-home:

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,4 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31. März 2021 trugen 283 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming.

03.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de