Die Fed gerät mehr und mehr in Erklärungsnot: Die USA erleben gerade ein Feuerwerk an guten Wirtschaftsdaten. In geradezu historischen Dimensionen schießen die Wirtschaftsaussichten in den USA in die Höhe. Die Frühindikatoren, das BIP-Wachstum und der für die US-Ökonomie so elementare Konsum. Angefacht durch eine Impfkampagne in "Lichtgeschwindigkeit" und die große Geldflut, für die auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...