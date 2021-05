Nicht zuletzt durch Apps wie Robinhood wird die Wall Street mehr und mehr zu einem Casino - so sagte zurecht Warren Buffett am Wochenende! Und in diesem Casion der Wall Street sind alle maximal investiert - die Investitionsquote der Haushalte in Aktien ist in den USA auf ein neues Allzeithoch gestiegen, dabei sind viele hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...