Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Twitter enttäuscht ++ Lufthansa ist hoffnungsfroh ++ Colgate-Palmolive ist teurer.

> MÄRKTE & KURSE | Im Verlauf der Handelswoche hatten die Bullen das Geschehen dominiert. Am Freitag behielten dann aber die Bären die Oberhand. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Minus von 0,5 Prozent. Für den S&P 500 ging es um 0,7 Prozent abwärts und der Nasdaq100 büßte 0,8 Prozent ein.

Die Stimmen, die vor einer Übertreibung an den Finanzmärkten warnen, mehren sich und sie werden gewichtiger. Der Vorsitzende der regionalen Fed in Dallas, Robert Kaplan, mahnt öffentlich Einschränkungen bei den Anleihenkäufen seitens der Fed an, um Exzesse und Ungleichgewichte am Finanzmarkt zu vermeiden.

Zu der überschaubaren Zahl der Gewinner zählte die Aktie von Colgate-Palmolive. Das Management meldete für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von sechs Prozent. Es ist gelungen, auf breiter Front Preiserhöhungen in der Produktpalette durchzusetzen. Die Aktie kletterte um gut ein Prozent.

