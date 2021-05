Elektronik-Chips stecken in jedem Fahrzeug, aus modernen Modellen mit Assistenzsystemen sind sie erst recht nicht mehr wegzudenken. Der Chef der VW-Kernsparte hält die Lieferkrise noch längst nicht für beendet. Auch andere Corona-Effekte dürften die Arbeitswelt prägen. Die Engpässe in der Versorgung wichtiger Elektronik-Teile könnten die Autoindustrie nach Einschätzung von VW-Markenchef Ralf Brandstätter länger beschäftigen. "Ich denke, dass die Situation durchaus noch angespannt bleiben wird", sagte er der Deutschen-Presse-Agentur. Während der Hochphase der Coronakrise in der Autobranche im vorigen Jahr hatten Hersteller von Halbleitern ihre Lieferungen auf ...

