DJ HDE berichtet weiterhin ansteigende Verbraucherstimmung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Trotz anhaltender Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie hellt sich die Verbraucherstimmung im Mai nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter auf. Wie der Verband mitteilte, legte das HDE-Konsumbarometer von 96,56 Punkten im April auf 97,34 Zähler im Mai zu und gewann damit bereits den dritten Monat in Folge. "Ist die Verbraucherstimmung vor einem Jahr im Zuge des ersten Lockdowns noch eingebrochen, setzt sich in diesem Frühjahr der Optimismus durch", konstatierte der Verband. Gleichzeitig sorgten aber die Corona-Einschränkungen dafür, "dass die steigende Konsumneigung nur sehr begrenzt ausgelebt werden kann".

Im Vergleich zum Vormonat steige die Anschaffungsneigung der Verbraucher und liege deutlich über dem Niveau aus dem Vorjahresmonat, der jedoch erheblich unter dem Eindruck des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 gestanden habe. Gleichzeitig gehe die Sparneigung zurück. Spürbare Effekte werde die ausgeprägte Konsumbereitschaft allerdings erst haben, wenn wieder Möglichkeiten zum Konsum in Einzelhandel, Freizeit und Tourismus gegeben seien. Daher sei aktuell weiterhin davon auszugehen, dass der private Konsum voraussichtlich erst gegen Ende des zweiten Quartals oder zum dritten Quartal wachsen könne.

Bei einem stabilen Arbeitsmarkt blickten die Verbraucher zuversichtlich auf ihre eigene Einkommenssituation. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Einkommenserwartungen der Verbraucher sogar. Anders als in den vergangenen Monaten entwickelten sich Einkommens- und Konjunkturerwartungen allerdings in unterschiedliche Richtungen. Eine geringfügig eingetrübte Einschätzung der Verbraucher zur konjunkturellen Entwicklung decke sich dabei mit den Erwartungen der Unternehmen. "Nach über einem Jahr Corona-Pandemie macht sich die Stimmung der Verbraucher vom Infektionsgeschehen unabhängig", so der HDE. Es zeige sich, dass die Konsumbereitschaft stärker werde, je länger die Corona-Maßnahmen die Konsummöglichkeiten einschränkten.

