Wien (www.anleihencheck.de) - Der vergangene Freitag war eher ruhig, da nur zwei EUR-High-Yield-Deals gepreist wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies habe zu einem Gesamtvolumen von EUR 36 Mrd. geführt, das in der vergangenen Woche auf dem europäischen Primärmarkt platziert worden sei und das Jahresvolumen auf etwas über EUR 700 Mrd. habe ansteigen lassen, was etwa 5% hinter dem Vorjahreswert liege. Einmal mehr sei die Aktivität in der vergangenen Woche vom Segment Govies/SSAs dominiert worden (49%), gefolgt von Financials (31%) und Corporates (20%). In Bezug auf die Laufzeiten habe sich in der vergangenen Woche das übliche Bild ergeben, indem die Emittenten insgesamt längerfristige Papiere (mehr als zehn Jahre: 54%, sieben bis zehn Jahre: 15) aufgelegt hätten. Bei den Corporates seien die Sektoren nicht-zyklischer Konsum (43%) und zyklischer Konsum (38%) in der vergangenen Woche am aktivsten gewesen. ...

