Der Kryptobörsen-Betreiber Coinbase ist noch keinen Monat an der Börse gelistet, da knallen schon wieder die Korken: Das US-Unternehmen hat die Übernahme der Datenanalyseplattform Skew angekündigt. Damit will Coinbase vor allem für institutionelle Investoren attraktiver werden - und holt einige davon gleich mit an Bord. Im Zuge der Übernahme sollen die Funktionen zur Datenanalyse in die Profi-Version Coinbase Prime integriert werden, kündigte Coinbase-Vice-President Greg Tusar an. Professionelle ...

