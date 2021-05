Luxemburg (ots) - Seit Samstag, den 1. Mai 2021, läuft der Einreichungszeitraum für den Kindle Storyteller Award, der bereits zum siebten Mal die besten Werke unabhängiger Schriftsteller:innen auszeichnet. Vom 1. Mai bis einschließlich 31. August haben Self Publishing Autor:innen die Möglichkeit, ihre Texte unter www.amazon.de/kindlestoryteller für den Wettbewerb einzureichen. Der erste Platz kann sich auf 10.000 Euro Preisgeld sowie ein Amazon Marketing-Paket im Wert von 20.000 Euro und ein Verlagsangebot von Amazon Publishing freuen. Zusätzlich erhalten die drei Finalisten des Kindle Storyteller Award das Angebot, ihren Titel als Hörbuch mit Audible zu veröffentlichen.Für ihre Teilnahme am Kindle Storyteller Award können die Kandidat:innen ihre deutschsprachigen Werke einfach unter www.amazon.de/kindlestoryteller hochladen. Alle Einsendungen müssen als eBook und Taschenbuch bei Kindle Direct Publishing veröffentlicht werden, aus mindestens 24 Seiten bestehen und müssen Neuveröffentlichungen sein.Der Sonderpreis Kindle Storyteller X zeichnet in diesem Jahr ausschließlich Kinder- und Jugendbücher aus. Sofern der Inhalt für 4- bis 14-Jährige geeignet ist, können hier sowohl Bilderbücher als auch erzählende Literatur oder Comics, als eBook oder gedrucktes Buch, eingereicht werden. Der Gewinnertitel wird mit 5.000 Euro prämiert. Weitere Informationen sind unter www.amazon.de/kindlestorytellerx verfügbar.Die literarische Jury besteht in diesem Jahr aus Kinder- und Jugendbuchautorin Bianka Minte-König, Autorin und Familienbloggerin Anke Neckar, Self Publishing Autor und Kindle Storyteller Award-Gewinner Greg Walters, sowie Jobst-Ullrich Brandt, Ressortleiter bei FOCUS und Frank Euler, Principal Kindle Direct Publishing bei Amazon.Die Finalisten des Kindle Storyteller Award werden bis zum 30. September bekannt gegeben und die Auszeichnung der Gewinner:innen des Kindle Storyteller Award und Kindle Storyteller X erfolgt bis Ende November 2021.Alle teilnehmenden Titel stehen Lesern als Taschenbuch unter www.amazon.de oder als eBook für Kindle eReader, die Fire-Geräte sowie die Kindle-Lese-App für iOS und Android, PC und Mac zur Verfügung.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazonbooks@zucker-kommunikation.dewww.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4904754