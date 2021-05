Apple soll bis 2023 sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen. Das Foldable werde ein flexibles Display mit Acht-Zoll-Bildschirm erhalten, berichtet der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo. Nachdem viele Hersteller von Android-Smartphones sich an Foldables in verschiedenen Variationen ausprobiert haben, soll Apple 2023 sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt bringen. Der Analyst bekräftigt seine ersten Vorhersagen vom März 2021 für den Start des Apple-Foldables ("iFold"?) in zwei Jahren und hat ein paar weitere Details aus Zuliefererkreisen parat. Foldable: Apples faltbares ...

