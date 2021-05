DJ Eni und Santos vereinbaren Kooperation in Australien und Osttimor

Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Ölkonzern Eni will mit dem australischen Erdgasunternehmen Santos Ltd zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Kooperationsmöglichkeiten im nördlichen Australien und in Osttimor auszuloten. Die Konzerne prüfen die Expansion der Flüssiggasanlage im australischen Darwin und verschiedene andere Optionen.

May 03, 2021 04:04 ET (08:04 GMT)

