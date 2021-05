Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Q1-Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 03.05.2021

Kursziel: EUR33,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 33,00.

Zusammenfassung:

Umsatz und EBIT lagen im Q1/21 um 4,0% bzw. 4,8% über unseren Prognosen. Der Umsatz stieg um 10,3% auf EUR56,1 Mio. (FBe: EUR54,0 Mio.; Q1/20: EUR50,9 Mio.), während das EBIT bei EUR4,4 Mio. (FBe: EUR4,2 Mio.; Q1/20: EUR2,5 Mio.) lag, was einer Marge von 7,8% (Q1/20: 4,8%) entsprach. Der Auftragseingang stieg um 9,4% auf EUR105 Mio. (Q1/20: EUR96 Mio.). PSI hat noch nie einen höheren vierteljährlichen Auftragseingang gebucht, während die EBIT-Marge im ersten Quartal des Geschäftsjahres des Konzerns ein Rekordwert war. Die Verbesserung des Auftragseingangs wurde vom Segment Energy Management getragen. Wie schon im ersten Quartal des vergangenen Jahres erhielt das PSI Metals-Geschäft im Segment Production Management einen Großauftrag aus den USA. Der diesjährige Auftrag war jedoch nicht so umfangreich wie der im Q1/20, und der Gesamtauftragseingang des Segments ging zurück. Alle Segmente und Einheiten verzeichneten im Q1/21 höhere Umsätze, aber die Umsätze des Production Managements waren in den frühen Phasen der Pandemie am stärksten betroffen, sodass die Umsatzerholung in diesem Segment (+22,2%) höher als im Segment Energy Management (+1,2%) ausfiel. Das EBIT im Segment Production Management verdoppelte sich auf EUR3,0 Mio. (Q1/20: EUR1,5 Mio.), was durch einen hohen Anteil der Lizenzerlöse bei PSI Metals unterstützt wurde, während das Fehlen der Restrukturierungskosten der Vorjahresperiode zu einem Anstieg des EBITs im Segment Energy Management um 42% auf EUR1,7 Mio. (Q1/20: EUR1,2 Mio.) beitrug. Für das laufende Quartal erwartet PSI einen hohen Auftragseingang im Segment Production Management sowie eine weitere Ergebnissteigerung, insbesondere im Segment Energy Management. Die EBIT-Guidance für das Gesamtjahr 2021 von 'über EUR20 Mio.' bleibt unverändert. Wir haben unsere Prognosen für 2021, 2022 und die folgenden Jahre auf der Grundlage der besser als erwarteten Q1-Ergebnisse nach oben angepasst. Wir sehen den fairen Wert der PSI-Aktie nun bei EUR33,00 (zuvor: EUR31,00). Die Empfehlung bleibt bei Hinzufügen.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 31.00 to EUR 33.00.

Abstract:

Q1/21 sales and EBIT were respectively 4.0% and 4.8% above our forecasts. Sales rose 10.3% to EUR56.1m (FBe: EUR54.0m; Q1/20: EUR50.9m) while EBIT came in at EUR4.4m (FBe: EUR4.2m; Q1/20: EUR2.5m) equivalent to a margin of 7.8% (Q1/20: 4.8%). The order intake climbed 9.4% to EUR105m (Q1/20: EUR96m). PSI has never booked a higher quarterly order intake while the EBIT margin was a record for the first quarter of the group's financial year. The improvement in order intake was driven by the Energy Management segment. As it did in Q1 last year, the PSI Metals business within the Production Management segment received a large order from the United States. However this year's order was not as valuable as the one received in Q1/20 and the segment's overall order intake fell. All segments and units reported higher sales in Q1/21, but Production Management's sales were hit hardest in the early stages of the pandemic and so the sales rebound in this segment (+22.2%) was higher than in the Energy Management segment (+1.2%). EBIT at Production Management doubled to EUR3.0m (Q1/20: EUR1.5m) helped by a high proportion of license revenue at PSI Metals while the absence of last year's restructuring charge contributed to a 42% jump in EBIT at Energy Management to EUR1.7m (Q1/20: EUR1.2m). For the current quarter PSI expect a high level of new orders at the Production Management segment and also a further increase in results, especially at Energy Management. Full year 2021 guidance for EBIT 'in excess of EUR20m' remains unchanged. We have revised our own EBIT forecast up from EUR21m to EUR22m on the strength of better Q1 results than we had expected. We now see fair value for the PSI share at EUR33.00 (previously: EUR31.00). The recommendation remains at Add.

