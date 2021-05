Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für Bankanleihen setzt sich die freundliche Grundstimmung fort, so die Analysten der Helaba.Die Risikoaversion sei gering, was sich am ITRAXX Senior Financials ablesen lasse. Dieser sei zuletzt gesunken, nachdem er nach mehrfachen Versuchen daran gescheitert sei, den Bereich 59/60 zu überwinden. Sorgen vor einem Anstieg der Kreditausfälle scheine es nicht zu geben. In diesem Zusammenhang sei aber daran erinnert, dass die Regelung zur Insolvenzantragspflicht mit Beginn des neuen Monats nicht mehr gelte und somit die Gefahr von Insolvenzen und Kreditausfällen steige. ...

