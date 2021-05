Die Siemens Healthineers AG überraschte am Montagmorgen mit besser als erwarteten Geschäftszahlen für das abgelaufene 1. Quartal. Das freut Anleger zu Monatsbeginn. Was jetzt noch in den Papieren steckt, auf welche Schlüsselmarken es ankommt und wie Anleger gewinnstark dabei sein können. Von Manfred RiesEin frühlingshafter Start in den Mai! Die Notierungen der Siemens Healthineers AG gehen am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...