Die Experten von Jefferies haben das Kursziel für die Aktien von Delivery Hero von 128 auf 155 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Profis passten ihre Schätzungen in einer heute veröffentlichten Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Zudem berücksichtigte man die Übernahme von Woowa und die Trennung von Delivery Hero Südkorea. (dpa-AFX Analyser)

