Die Berichtssaison in den USA hat ihren Zenit überschritten, doch stehen noch eine Reihe spannender Unternehmen in der Warteschleife. Am Mittwoch nach Börsenschluss präsentiert der Bezahldienstleister Paypal seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. DER AKTIONÄR rechnet mit einer positiven Überraschung und spekuliert deshalb mit einem Call-Optionsschein auf steigende Kurse. Mehr dazu im Video.

