Berlin (ots) - Zur Vorbereitung der Berichterstattung der Fernsehsender (außer ARD/RBB, ZDF) am Wahlabend aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin findet am Dienstag, den 18. Mai 2021, um 11.00 Uhr (Treffpunkt: vor dem Haupteingang des Abgeordnetenhauses von Berlin) eine Ortsbegehung statt, bei der auch organisatorische und technische Fragen besprochen werden.Die Sender werden gebeten, dem Pressereferat des Abgeordnetenhauses bis Freitag den 14. Mai 2021, per Mail: Wahl2021@parlament-berlin.de mitzuteilen, wer an der Besprechung teilnimmt.Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage bitten wir Sie höflichst, nur eine Person pro Sender zu entsenden.Pressekontakt:Abgeordnetenhaus von BerlinPressereferatNiederkirchnerstr. 510117 Berlin-MitteTelefon 030 2325-1050/51/52/53Telefax 030 2325-1058E-Mail wahl2021@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128557/4904877