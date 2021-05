Die BMW Group startet die Produktion von Batteriekomponenten in den Werken Leipzig und Regensburg. Damit sind zusammen mit Dingolfing nun drei deutsche Standorte in die E-Antriebsfertigung eingebunden. An diesem Montag startet im BMW-Werk Leipzig die Serienproduktion von Batteriemodulen. In Regensburg startete bereits im April letzten Jahres die Lackierung von Batteriezellen für Hochvoltbatterien. Ab 2022 werden dort auch Hochvoltbatterien produziert. "Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 mindestens ...

