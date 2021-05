Zu Beginn der neuen Handelswoche rauscht die Aktie von Carbios an der Heimatbörse in Paris um gut fünf Prozent in den Keller. Hintergrund ist eine Kapitalmaßnahme, die das defizitär wirtschaftende Recycling-Unternehmen am Montag angekündigt hat. Das kommt bei den Marktteilnehmern alles andere als gut an.Carbios will mit einer Kapitalerhöhung 105 Millionen Euro erlösen. Bei einer vollständigen Ausübung der Erhöhungsoption könnte der Betrag sogar 120,75 Millionen Euro betragen. Der maximale Bezugspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...