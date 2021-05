Hamburg (ots) - Am 24. Mai findet der bundesweite Iss-eine-Kiwi-Tag zum sechsten Mal statt. Er informiert über die zahlreichen Vorteile von Kiwis und nennt gleich sechs gute Gründe, warum die Kiwi fester Bestandteil der täglichen Ernährungsroutine sein sollte.1. Kiwis sind purer Genuss!Kiwis sind herrlich erfrischend - die spritzige Green Kiwi und die saftig-süße SunGold Kiwi von Zespri überzeugen mit konstant köstlichem Geschmack. Und das aus gutem Grund, denn bei Zespri zielt jeder einzelne Anbauschritt darauf ab, dass sich die Früchte und damit ihr Geschmack optimal entwickeln können.2. Kiwis sind sehr nährstoffreich.Um gesund zu bleiben, benötigt der menschliche Körper rund 50 verschiedene Nährstoffe in ausreichender Menge. Rund 20 davon findet man in Kiwis wie der Zespri Green Kiwi und der Zespri SunGold Kiwi, darunter zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und Spurenelemente.3. Bereits eine Kiwi deckt 100 % des täglichen Vitamin-C-Bedarfs.[i]Kiwis enthalten viel Vitamin C, vor allem die SunGold Kiwi: Bereits eine Frucht deckt den durchschnittlichen Tagesbedarf eines Erwachsenen. Vitamin C ist ein essenzieller Nährstoff für den menschlichen Körper, denn es trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und unterstützt die Aufnahme von Eisen.4. Kiwis sind der ideale Snack.Lust auf etwas Süßes, aber gesund und erfrischend soll es sein? Und Energie geben, ohne zu belasten? All dies erfüllen Zespri Kiwis, und noch viel mehr: Sie versorgen den Körper mit vielen wichtigen Nährstoffen und sind deshalb der perfekte Snack für einen gesunden und zugleich genussvollen Lebensstil.5. Kiwis werten jedes Frühstück auf.Kiwis sind ideal für das tägliche Frühstück: Pur oder als Zutat für vielseitige Frühstücksrezepte wie Bowls, Smoothies und Sandwiches machen die Zespri Green Kiwi und die Zespri SunGold Kiwi die "wichtigste Mahlzeit des Tages" zum abwechslungsreichen und gesunden Genuss. Da kann der Tag kommen!6. Kiwis werden sorgfältig angebaut.Dies stellt Zespri mit einem einzigartigen 12-Schritte-System sicher, zu dem neben der sorgsamen Auswahl der Plantagen, dem Schutz wertvoller Ressourcen und dem Verzicht auf chemische Dünger auch die Auswahl des richtigen Erntezeitpunkts und die regelmäßige Qualitätskontrolle durch externe Institute gehören. Über einen Code auf der Box der Weg jeder einzelnen Kiwi rückverfolgbar.Sonniger Start in den TagDieser sonnig-goldene Smoothie ist schnell gemacht, enthält jede Menge Vitamin C und macht einfach gute Laune:Buttermilch-Kurkuma-Smoothie mit Zespri SunGold KiwiZutaten für eine Portion:Saft von 1/2 Zitrone1 Zespri SunGold Kiwi, geschält, in Stücken250 ml Buttermilch2 TL Honig1 TL Ingwer1/2 TL KurkumaZubereitung:Alle Zutaten in einen Mixer geben und ca. 1 Minute fein pürieren. Kalt servieren.Viele weitere Infos und inspirierende Rezeptideen unter: www.zespri.comÜber ZespriMit einem globalen Betriebsumsatz von 3,36 Mrd. NZ$ (rund 2,02 Mrd. Euro) im Jahr 2019/20 ist Zespri eine der weltweit erfolgreichsten Vermarktungsgesellschaften im Agrarsektor und Weltmarktführer bei Premium-Kiwis. Mit Sitz in Mount Maunganui, Neuseeland, ist Zespri zu 100 Prozent im Besitz von aktuellen oder ehemaligen Kiwi-Züchtern und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Neuseeland, Asien, Europa und Amerika.Im Namen von 2.800 Erzeugern in Neuseeland und 1.500 Erzeugern in anderen Ländern verwaltet Zespri die Produktentwicklung, das Lieferungs- und Vertriebsmanagement sowie die Vermarktung von Zespri Green, Zespri SunGold, Zespri Organic, Zespri Gold, Zespri Sweet Green und Zespri Red Kiwifruit.[i] Reich an Vitamin C: Ein Stück Zespri SunGold über 53 g oder ein Stück Zespri Green über 91g liefern 100 % des empfohlenen Vitamin-C-Tageswertes. Zespri SunGold Durchschnittsgewicht: 89,7 g, Zespri Green Durchschnittsgewicht: 92,5 g.Pressekontakt:Tina FinsterbuschHONEYMILK MEDIAIm Sionstal 3-550678 KölnTel.: 02 21-204 255 75E-Mail: finsterbusch@honeymilk-media.deOriginal-Content von: Zespri International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43983/4904943