Kaum ein Konzern profitiert so direkt von der Pandemie wie der Labor-Profi Synlab. Am Freitag fand das Synlab-Börsendebüt statt. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? wallstreet:online hat mit Analysten dazu gesprochen.Europas größte Laborkette Synlab hat am Freitag ein eher verhaltenes Börsendebüt hingelegt: Der erste Kurs entsprach dem Ausgabepreis von 18 Euro. Am Freitagnachmittag kletterte das Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...