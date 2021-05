Der Blog Tichys Einblick schildert die Auswirkungen der seit Anfang diesen Jahres erhobenen Sondersteuer auf das Naturgas CO2 am Beispiel der fast 200-jährigen Papierfabrik Zanders in Bergisch-Gladbach.Schon seit einigen Jahren steckte die 1829 gegründete Firma in Schieflage, nun machte die neue CO2...

Den vollständigen Artikel lesen ...