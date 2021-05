Unterföhring (ots) - Frisch verlobt und schon betrogen! Sechs Paare haben sich die Ehe versprochen, für sie geht es jetzt in den gemeinsamen Liebesurlaub auf die griechische Insel Naxos. Doch bereits auf der feucht-fröhlichen Fährfahrt über die Ägäis bahnt sich ein erstes Drama an: Eine neue Konstellation fühlt sich plötzlich zueinander hingezogen und wird in flagranti leidenschaftlich knutschend im Bordkino erwischt. "Was ist das bitte für ein Grundstein für eine Ehe?", fragt sich Merle. "Ihr seid das Allerletzte dieser Erde!", ist Anastasjas klare Meinung.Zwei frisch Verknallte und zwei Betrogene: Ist das schon das Aus für zwei verlobte Paare? Oder finden sie wieder zu ihren Auserwählten zurück? Und wer schwebt weiterhin auf Wolke 7 und kann über den Auserwählten sagen: "Du bist genau der Traummann, den ich mir gebacken hätte, und noch besser."?Diese verlobten Paare lernen sich im Urlaub bei traumhaften Zweier-Dates und gemeinsamen Unternehmungen näher kennen und prüfen, ob sie sich wirklich heiraten möchten:Alissa (39, NRW) und Sebastian (43, BY)Anastasja (44, BE) und Manuel (46, NRW)Merle (24, NI) und Chris (27, HE)Nicole (34, BW) und Sahand (30, NI)Sabrina (28, SH) und Mehmet (29, BW)Yma (23, BE) und Marvin (26, NI)"5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" - am Mittwoch, 5. Mai 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.Sinnliches TV-Experiment für alle: SAT.1 bietet zu allen sechs Folgen von "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte (Videotext Seite 149) sowie Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.sat1.de/audiodeskription."5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" digital: Auf 5senses.de finden Fans die ganzen Folgen nach Ausstrahlung im Catch-Up, Steckbriefe der Teilnehmer:innen sowie Clips und News zur Sendung. Auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird das Format umfangreich begleitet, Hashtag: #5SensesForLove.Für Presseanfragen: Auf presse.sat1.de/5sensesforlove finden Sie Bildmaterial der Teilnehmer:innen und Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.Produziert wird die Dating-Show von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4904999