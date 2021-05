Bei Rohstoff-Aktien denken Anleger oft an Minengesellschaften und Ölförderer. Doch auch ein anderer Bereich ist gerade ziemlich spannend.Rund 400 Prozent ist der Preis für den Holz-Future in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Dahinter stecken unter anderem coronabedingte Lieferengpässe. Unterdessen hat die Nachfrage nach Eigenheimen in den USA zugenommen, weil viele Menschen im Homeoffice-Zeitalter gern etwas mehr Platz hätten und die Zinsen niedrig sind. Gebaut wird in den Vereinigten Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...