Essen (www.anleihencheck.de) - Trotz der anhaltenden Aufhellung der konjunkturellen Perspektiven weltweit sind die internationalen Zinssätze zuletzt wieder etwas abgesunken, berichten die Analysten der National-Bank AG.Dies gehe zum einen sicherlich auch darauf zurück, dass auch die marktimpliziten Inflationserwartungen wieder leicht rückläufig gewesen seien, zum anderen aber auch auf den Umstand, dass die internationalen Notenbanken nicht müde würden zu betonen, dass sie an ihrem expansiven Kurs bis auf weiteres festhalten möchten: Die US-Notenbank FED habe trotz der immer besseren Perspektiven bis zuletzt an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik festgehalten. Der Leitzins sei abermals in der Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent fixiert worden, wie das FOMC der FED nach der jüngsten Sitzung habe verlauten lassen. ...

