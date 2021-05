Wissenschaftler des Fraunhofer ILT in Aachen arbeiten an einer produktiveren Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Dazu erforschen sie im BMBF-Projekt "HoLiB" und im AiF-Projekt "MikroPuls", wie sich Lasertechnik zum wirtschaftlichen Kontaktieren und Fügen artungleicher Werkstoffe einsetzen lässt. Im BMBF-Projekt "HoLiB - Hochdurchsatzverfahren in der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien" des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...