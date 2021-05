Märkte am Montag: Neue DAX-Rallye in Arbeit? - Siemens Healthineers wird immer optimistischer

Der DAX pendelt am Montagmittag seitwärts und notiert damit weiterhin im Bereich der 15.100er-Marke. Wegen der starken Vorgaben aus den USA könnte hier aber bald eine neue Kurs-Rallye folgen. Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen deutlich in der Gewinnzone. Neue Rekordhochs liegen deshalb in der Luft.

DAX +0,1% 15.147 MDAX +0,1% 32.726 TecDAX +0,1% 3.505 SDAX -0,1% 16.140 Euro Stoxx 50 +0,0% 3.973

Siemens Healthineers: Prognose erneut angehoben

Am Montagmittag gibt es im DAX 26 Gewinner und vier Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Siemens-Aktie (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101), die um zeitweise rund zwei Prozent zulegte und damit die im November vergangenen Jahres gestartete Aufholbewegung fortsetzte.

Für Rückenwind dürften hier erfreuliche Ergebnisse der Tochter Siemens Healthineers (WKN: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006) gesorgt haben. Der Medizintechniker präsentierte starke Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres und hat die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr erneut nach oben angepasst. Für die Siemens-Healthineers-Aktie geht es deshalb am Montagmittag um zwischenzeitlich rund ein Prozent nach oben.

Siemens Healthineers ist mit starken Zahlen ins neue Jahr gestartet und hat die Gesamtjahres-Prognose erneut nach oben angepasst. (Bildquelle: Siemens Healthineers)

Berkshire Hathaway: Warren Buffett rockt seine Fans

Anleger verfolgen außerdem mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026). Auch in diesem Jahr musste das "Woodstock des Kapitalismus" als vor Ort Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen. Trotzdem konnte Warren Buffett die Finanzgemeinde erneut rocken.

