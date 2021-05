In einer Börsennachricht steht ein weiterer Hinweis auf Glucose-Bestimmung per Apple-Smartwatch. Sie könnte schon in der nächsten Generation arbeiten. Die nicht-invasive Blutzuckermessung ist ein Traum vieler Diabetiker, die sich zum Teil achtmal am Tag stechen müssen, um den Glucose-Gehalt in ihrem Blut zu bestimmen. Seit Jahren bestehen Gerüchte, Apple wolle eine solche Methode in der Apple Watch einführen. Neue Hinweise deuten auf diesen Weg hin. So hat The Telegraph in einer Pflichtmitteilung des börsennotierten Startups Rockley Photonics ...

