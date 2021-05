Aktionäre von sogenannten Wasserstoffaktien hatten in den vergangenen Wochen nur wenig zu lachen. Zu heftig ging es für Nel ASA, Plug Power & Co. seit Ende Januar in den Keller. Abschläge von 50 Prozent und mehr sind an der Tagesordnung. Am stabilsten konnte sich (noch) Nel ASA präsentieren. Denn nach anfänglichen Abschlägen pendelt der Kurs jetzt seit vier Wochen in einer recht engen Handelsspanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...