Datum der Anmeldung:

28.04.2021



Aktenzeichen:

B3-64/21



Unternehmen:

Vertex Pharmaceuticals, Inc (USA); Erwerb einer Exklusivlizenz (außer USA) und alleiniger Kontrolle an dem Geneditierungstherapieprogramm CTX001 von CRISPR Therapeutics AG, Zug (Schweiz)



Produktmärkte:

Beta-Thalassämie (BT) , Lizenz für Forschung in Bezug auf CTX001 , Sichelzellanämie (SCD)



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

