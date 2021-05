Mainz (ots) -Samstag, 8. Mai 2021, ab 22.35 UhrMit einer ErstausstrahlungMainz (ots) - Anlässlich der 67. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, die in diesem Jahr vom 1. bis zum 10. Mai stattfinden, zeigt 3sat ein Kurzfilmprogramm mit elf Filmen aus den vergangenen Wettbewerben. Den Auftakt macht die Erstausstrahlung "Ansonsten geht's mir gut" (Deutschland/Türkei 2020, 14 Minuten) von Eren Aksu am Samstag, 8. Mai 2021, um 22.35 Uhr.Asli (Seda Güngör) ist neu in Berlin. Sie kam als Teil der jüngsten Einwanderungswelle aus der Türkei nach Deutschland. Für den Audioführer eines Museums nimmt sie an einem Probesprechen teil und wird dabei mit Objekten aus ihrem Heimatland konfrontiert. Aslis Begegnungen im weiteren Verlauf des Tages enthüllen die Absurdität des "Fehl-am-Platz-Seins". "Ansonsten geht's mir gut" wurde 2020 mit dem 3sat-Förderpreis ausgezeichnet, weitere preisgekrönte Kurzfilme folgen im Anschluss.Alle Filme stehen nach ihrer TV-Ausstrahlung bis zum 6. Juni 2021, 23.59 Uhr, in der 3sat-Mediathek (http://www.3sat.de) zur Verfügung. Der Auftaktfilm "Ansonsten geht's mir gut" ist bis zum 5. August 2021, 23.59 Uhr, verfügbar.Das Kurzfilmprogramm in der Übersicht:Samstag, 8. Mai 2021, um 22.35 Uhr"Ansonsten geht's mir gut" · 3sat-Förderpreis 2020Kurzfilm, Deutschland/Türkei 2020, 14 MinutenRegie: Eren AksuErstausstrahlungSamstag, 8. Mai 2021, um 22.45 Uhr"Which Way to the West" · 3sat-Förderpreis 2019Kurzfilm, Deutschland 2019, 37 MinutenRegie: Kristina KilianSamstag, 8. Mai 2021, um 23.25 Uhr"Mrs. McCutcheon"Kurzfilm, Australien 2017, 17 MinutenRegie: John SheedySamstag, 8. Mai 2021, um 23.40 Uhr"Carlotta's Face" · Preis der Ökumenischen Jury 2018Kurzfilm, Deutschland 2018, 5 MinutenRegie: Frederic Schuld und Valentin RiedSamstag, 8. Mai 2021, um 23.45 Uhr"Tower XYZ"Kurzfilm, Großbritannien 2016, 3 MinutenRegie: Ayo AkingbadeSamstag, 8. Mai 2021, um 23.50 Uhr"Schwarze Welle"Kurzfilm, Deutschland 2016, 13 MinutenRegie: Mariola BrillowskaSamstag, 8. Mai 2021, um 0.00 Uhr"Tiefenschärfe"Kurzfilm, Deutschland 2017, 15 MinutenRegie: Mareike Bernien und Alex GerbauletSamstag, 8. Mai 2021, um 0.15 Uhr"Water Marks"Kurzfilm, Israel 2016, 4 MinutenRegie: Meshy KoplevitchSamstag, 8. Mai 2021, um 0.20 Uhr"Ich bin hier"Kurzfilm, Deutschland 2016, 10 MinutenRegie: Mariola BrillowskaSamstag, 8. Mai 2021, um 0.25 Uhr"Bigger Than Life" · 3sat-Förderpreis 2018Kurzfilm, Deutschland/Italien/Mazedonien 2018, 30 MinutenRegie: Adnan SofticSamstag, 8. Mai 2021, um 0.55 Uhr"ma nouvelle vie européenne"Kurzfilm, Deutschland 2019Regie: Abou Bakar Sidibé und Moritz SiebertDie Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen und 3sat setzen ihre Kooperation in diesem Jahr neu auf. 3sat wird zum ersten Mal den 3satNachwuchspreis vergeben. Die Pressemeldung zur neuen Zusammenarbeit finden Sie im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/FlJ1S/.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Sendungen sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kurzfilmtageoberhausenDer Auftaktfilm "Ansonsten geht's mir gut" als Video-Stream sowie das ausführliche 3sat-Kurzfilmprogramm finden Sie im 3sat-Pressetreff unter: https://kurz.zdf.de/veu/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4905200