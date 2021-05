Die Thüringer Energie AG (TEAG) hat vom Land Thürigen einen Förderbescheid über knapp 320.000 Euro zum weiteren Aufbau von öffentlichen Ladepunkten erhalten. Im ersten Schritt will die TEAG in Jena, Hermsdorf, Isserstedt, Gera, Orlamünde, Bad Sulza, Eckartsberga und Kindelbrück aktiv werden. Bis Mitte 2022 strebt die TEAG in und um diese Städte die Installation 82 neuer Ladepunkte in Wohngebieten, ...

