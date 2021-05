Nachdem Coeur Mining (US1921085049) in der vergangenen Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte, wurde die Aktie abverkauft und verlor alleine am Donnerstag 14,34 %. Da der Wert auch in unserem Themendepot Edelmetalle enthalten ist, lohnt sich deshalb ein Blick auf die Frage, ob dieser Tagesverlust gerechtfertigt ist.Die veröffentlichten Zahlen lagen in allen wichtigen Kennziffern bei oder leicht über den Konsensschätzungen und der eigenen Prognose.Das Unternehmen förderte im Berichtszeitraum 85.225 Unzen Gold und 2,4 Mio. Unzen Silber und ...

