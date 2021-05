DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland wird der Feiertag zum 1. Mai nachgeholt. In China dauern die Mai-Feierlichkeiten bis einschließlich Mittwoch. In Großbritannien ist der erste Montag im Mai ein Feiertag. In Japan wird der "Tag der Verfassung" begangen.

DIENSTAG: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Grünens" begangen.

AKTIENMÄRKTE (... Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.203,00 +0,38% +12,65% Euro-Stoxx-50 3.997,87 +0,58% +12,53% Stoxx-50 3.398,09 +0,46% +9,32% DAX 15.227,17 +0,60% +11,00% CAC 6.297,32 +0,44% +13,44% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,83 -0,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,64 63,58 +0,1% 0,06 +30,9% Brent/ICE 66,60 66,76 -0,2% -0,16 +29,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,58 1.768,79 +0,7% +11,79 -6,2% Silber (Spot) 26,17 25,92 +1,0% +0,25 -0,8% Platin (Spot) 1.199,20 1.200,20 -0,1% -1,00 +12,0% Kupfer-Future 4,48 4,48 -0,1% -0,00 +27,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Futures auf die Aktienindizes an der Wall Street deuten am Montag auf eine wenig veränderte Eröffnung zum Handelsstart hin. Im Blick stehen Einkaufsmanagerindizes zum Verarbeitenden Gewerbe kurz nach Handelsstart. Zuversichtlich stimmen die entsprechenden Daten aus etlichen Industrieländern mit positiven Vorzeichen, so in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz. Auch die starken Unternehmenszahlen und freundlichen Ausblicke addieren sich zu dem positiven Sentiment.

Ein Belastungsfaktor bleibt die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 in vielen Regionen der Welt. Auch die Prognose einer weiter steigenden Inflation könnte Aktien den Garaus machen. Der Markt werde zwischen positiven und negativen Faktoren balancieren müssen, sagt Luc Filip, Chef des Privatbankeninvestments bei SYZ Private Banking, der indes das Positive in der Überhand sieht. Allerdings schränkt er ein: "Die wirtschaftliche Dynamik wird sich verbessern, doch die große Frage ist, was ist bereits an den Märkten eingepreist?"

Fed-Chef Jerome Powell könnte die Richtung an den Märkten beeinflussen, wenn er sich gegen Abend mitteleuropäischer Zeit auf einer virtuellen Konferenz äußert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q

23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,6 1. Veröff.: 60,6 zuvor: 59,0 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 65,0 Punkte zuvor: 64,7 Punkte 16:00 Bauausgaben März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Europas Börsen kommen bei sehr ruhigem Geschäft von den Tageshochs zurück. Es fehlen die Impulse. Kein Thema am Markt sind die leichten Abwärtsrevisionen der Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone. Angesichts der Impffortschritte setzen die Anleger auf eine baldige massive Erholung der Wirtschaft. Lufthansa legen 2,7 Prozent zu. Die Lufthansa plant, im Sommer wieder über einhundert Reiseziele anzubieten. Air France steigen 1,3 Prozent, IAG 2,7 Prozent, Fraport 1,9 Prozent und Tui 3,8 Prozent. Siemens Healthineers hat den Ausblick erhöht. Der Kurs legt um 1 Prozent zu. Dagegen fallen Siemens Gamesa in Madrid um 3,4 Prozent. Der Umsatzausblick hat die Erwartungen verfehlt. Im Sog geben Nordex um 2,2 Prozent nach. Vestas sacken um 3,6 Prozent ab, Siemens Energy verlieren 0,5 Prozent. Siemens selbst steigen dagegen um 1,2 Prozent. Noch fester zeigen sich im DAX nur Covestro, die um 1,9 Prozent anziehen. KPN verlieren 3,7 Prozent. Der niederländische Konzern hat nach eigenen Angaben gleich zwei unerbetene Übernahmeangebote abgelehnt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Uhr Fr, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2056 +0,22% 1,2018 1,2032 -1,3% EUR/JPY 131,94 +0,35% 131,70 131,53 +4,6% EUR/CHF 1,0997 +0,16% 1,0980 1,0986 +1,7% EUR/GBP 0,8691 -0,19% 0,8703 0,8709 -2,7% USD/JPY 109,44 +0,13% 109,65 109,32 +6,0% GBP/USD 1,3873 +0,41% 1,3809 1,3816 +1,5% USD/CNH (Offshore) 6,4801 +0,08% 6,4798 6,4708 -0,4% Bitcoin BTC/USD 58.512,01 +3,16% 57.970,01 56.847,26 +101,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Händler berichteten von einem dünnen Handel, weil die Börsen in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. An den übrigen Märkten lasteten die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Indien und negative Vorgaben der Wall Street auf der Stimmung. Die australische Börse schloss kaum verändert. Der schwergewichtete Finanzsektor verbuchte dort ein Plus von 1,4 Prozent, dem aber Verluste bei Rohstoffaktien gegenüberstanden. In Seoul fiel der Kospi um 0,7 Prozent. Der südkoreanische Aktienmarkt profitierte nicht von der Aufhebung eines Leerverkaufsverbots für Aktien. In Hongkong ging es derweil deutlicher abwärts. Der Hang-Seng-Index fiel im späten Handel um 1,6 Prozent. Verkauft wurden vor allem Aktien von Versicherern. Aktien der Ölbranche folgten den Ölpreisen nach unten.

CREDIT

Die Kreditmärkte präsentieren sich am Montagvormittag unverändert. Wegen des Feiertags in London ist das Geschäft sehr dünn. Daneben steht weiterhin die Berichtssaison im Blick, sie läuft bislang klar besser als erwartet, was auch für Credits positiv zu werten ist. Und der starke Anstieg des deutschen Einzelhandelsumsatzes um 11 Prozent im Jahresvergleich zeigt, dass die Wirtschaft mit den Corona-Restriktionen deutlich besser zurecht kommt als während des ersten Lockdowns. Das Niveau der Risikoprämien ist zwar schon sehr niedrig. Mit den günstigen Konjunkturaussichten und dem Niedrigstzinsumfeld ist ein durchgreifender Anstieg der Risikoaufschläge aber unwahrscheinlicher als ein weiterer Rückgang, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bosch, Shell und Volkswagen entwickeln CO2-reduzierten Ottokraftstoff

Der Autozulieferer Bosch, der Ölkonzern Shell und der Autobauer Volkswagen bringen im Laufe des Jahres einen erneuerbaren Ottokraftstoff mit bis zu 20 Prozent weniger CO2-Ausstoß an die regulären Tankstellen.

Studie: Strom von Eon, ENBW und Vattenfall deutlich weniger grün

Zahlreiche deutsche Versorger wie Eon, ENBW und Vattenfall liefern deutlich weniger Strom aus Erneuerbaren Energien als offiziell angegeben. Der tatsächliche Grünstrom-Anteil ist um bis zu 58 Prozent geringer, wie aus einem neuen Gutachten des Hamburg Instituts im Auftrag des Ökostromanbieters Lichtblick unter über 30 Anbietern hervorgeht.

Nabu will mit Klage erneut Stopp von Nord Stream 2 erzwingen

Der Rechtsstreit um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 geht weiter. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) reichte nach eigenen Angaben gegen die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ausgestellte Genehmigung der Leitung Klage ein.

Bet-at-home.com verdient weniger - Marketingkosten steigen

Der Sportwettenanbieter Bet-at-home.com hat im ersten Quartal weniger umgesetzt. Das operative Ergebnis ging trotz niedrigerer Kosten zurück, weil das Unternehmen mehr Geld für Marketingaktivitäten ausgab. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Bet-at-home.com AG.

IPO/Meinauto peilt Marktwert von bis zu 1,5 Milliarden Euro an

Der Börsengang des Online-Autohändlers Meinauto nimmt Formen an. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die Preisspanne für das IPO auf 16 bis 20 Euro je Aktie festgelegt, was eine Marktkapitalisierung von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro impliziert. Die Erstnotierung ist für kommende Woche vorgesehen.

Börsenneuling Synlab mit neuem PCR-Testverfahren für Unternehmen

Die Synlab AG hat ein neues PCR-Pooling-Testverfahren für Unternehmen vorgestellt. Der Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen, der vergangene Woche sein Börsendebüt feierte, fühhrt dabei Material von einzelnen Proben zusammen und testet sie gemeinsam im PCR-Verfahren.

DNB bestätigt Strafe wegen unzureichender Geldwäsche-Vorkehrungen

Die norwegische Bank DNB muss wegen unzureichender Vorkehrungen gegen Geldwäsche zahlen. Die größte Bank des Landes bestätigte, dass die Finanzaufsicht Finanstilsynet ihr eine Strafe von 400 Millionen Kronen - umgerechnet 40 Millionen Euro - auferlegt.

Enel verkauft restliche Glasfaser-Beteiligung an staatliche Agentur

Der Energiekonzern Enel verkauft seinen verbliebenen Anteil an dem italienischen Glasfaser-Unternehmen Open Fiber SpA an den Staat. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Übernahme des 10-Prozent-Anteils an die CDP Equity SpA, der Holding-Gesellschaft der staatlichen Cassa Depositi e Prestiti, genehmigt.

Eni und Santos vereinbaren Kooperation in Australien und Osttimor

Der italienische Ölkonzern Eni will mit dem australischen Erdgasunternehmen Santos Ltd zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Kooperationsmöglichkeiten im nördlichen Australien und in Osttimor auszuloten.

KPN weist Übernahmeangebote von KKR und EQT/Stonepeak zurück

Der Telekommunikationskonzern KPN hat gleich zwei potenziellen Käufern die kalte Schulter gezeigt. Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, hat es Angebote des Finanzinvestors KKR sowie von EQT gemeinsam mit Stonepeak Infrastructure Partners zurückgewiesen.

Moderna liefert bis zu 500 Millionen Dosen für Impfinitiative Covax

Der US-Pharmakonzern Moderna liefert bis zu eine halbe Milliarde Impfstoffdosen in die einkommensschwächsten Länder. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Liefervereinbarung mit der Impfallianz Gavi über bis zu 500 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs für die Initiative Covax geschlossen.

China moniert Datenschutzverstöße bei 33 Apps

China hat bei 33 mobilen Apps, von denen einige von den größten Tech-Giganten des Landes betrieben werden, Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften zum Schutz persönlicher Daten festgestellt.

