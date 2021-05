Das Bundesgesundheitsministerium will neben den niedergelassenen Ärzten bald auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne mit einbeziehen. Schon vor einigen Wochen machten erste große Arbeitgeber den Vorstoß, dass auch die Betriebsärzte Corona-Impfungen für die Beschäftigten anbieten könnten. Die Idee dahinter ist naheliegend und schlüssig: Die Unternehmen wollen so schnell wie möglich Planungssicherheit für ihre Mitarbeitenden und wollen zudem erreichen, dass diese (insbesondere wenn sie im Außendienst oder mit umfangreichem ...

