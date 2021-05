Hamburg (ots) - Nachdem die LOTTO24-App bereits seit Ende März 2021 für Android verfügbar ist, steht ab sofort nun auch die voll spielbare Tipp24-App des führenden deutschen Online-Anbieters von Lotterieprodukten (lotto24.de,tipp24.de) für Android zum Download bereit! Lottofans in ganz Deutschland haben somit auch über den Google Play Store Zugang zum beliebtesten Spiel der Deutschen mit allen Funktionen des LOTTO24- und Tipp24-Onlineangebots. Neben den umfangreichen Zusatzinformationen wie aktuellen Jackpot-Höhen, Gewinnquoten und Countdowns bis zum Annahmeschluss kann der Nutzer schnell und unkompliziert auf seine Spielscheine und Gewinninformationen zugreifen und ist immer über die aktuellen Ziehungsergebnisse im Bilde. Sofern gewünscht informiert die App den Nutzer auch per Push-Mitteilung über den nächsten Jackpot. Gewinne werden dem Spielerkonto automatisch gutgeschrieben.Während Glücksspielangebote in der Vergangenheit nicht zum Google Play Store in Deutschland zugelassen waren, hat das Unternehmen nun eine wichtige Kehrtwende vollzogen: Mit Wirkung zum 1. März 2021 hat Google die Zugangs-Richtlinien angepasst und bestimmte Glücksspielangebote, insbesondere Apps zur Teilnahme an erlaubten Lotterien, zugelassen. Mit einem Marktanteil von rund 74 % ist das Betriebssystem Android das größte in Deutschland und beinhaltet automatisch den Zugang zum Google Play Store, in dem etwa drei Millionen Apps verfügbar sind."Es ist großartig, dass sowohl unsere LOTTO24- als auch unsere Tipp24-Kunden jetzt von überall via Android und iOS - optimiert für das jeweilige Smartphone oder Tablet - auf unsere Apps zugreifen können", sagt Jonas Mattsson, Finanzvorstand der LOTTO24 AG. "Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Menschen nicht nur eine sichere und kontaktlose, sondern auch eine möglichst einfache und komfortable Möglichkeit zu bieten, Lotto spielen zu können und dabei auf die Erfüllung von Lebensträumen hoffen zu dürfen."Sowohl LOTTO24 als auch Tipp24 sind offizielle Partner des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB).Über die LOTTO24 AG:Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de). LOTTO24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse ist LOTTO24 heute Marktführer. 2019 wurde LOTTO24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Pressekontakt:LOTTO24 AGVanina HoffmannSenior Manager Investor & Public RelationsTel.: +49 40 82 22 39 - 501E-Mail: ir@lotto24.deInternet: lotto24-ag.delotto24.deOriginal-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109160/4905422