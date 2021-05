Der Telekomkonzern Verizon Communications Inc verkauft den größten Teil seines Internetmedien-Geschäfts, zu dem auch Yahoo und AOL gehören, an die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management Inc.Die Transaktion schließt das Kapitel einer teuren Wette auf digitale Medien weitgehend ab. Verizon teilte am Montag mit, dass die von der Private-Equity-Firma verwalteten Fonds die Verizon Media-Aktiva des Unternehmens in einem Geschäft mit einem Wert von 5 Milliarden Dollar erwerben werden. ...

