Dass Investmentlegende Warren Buffett kein Fan von Kryptowährungen ist, sollte sich inzwischen herumgesprochen haben. Dennoch gab es bei der virtuellen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway am Wochenende Nachfragen zu dem Thema. Während Buffett bewusst auswich, zog sein Partner Charlie Munger kräftig vom Leder. "Natürlich hasse ich den Erfolg des Bitcoin", sagte Munger auf die Frage eines Teilnehmers bei der Berkshire-Hauptversammlung am Samstag. "Ich kann keine Währung gutheißen, die so praktisch ...

