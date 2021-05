Der Audi e-tron GT ist ab sofort in Europa bestellbar. Den elektrischen Gran Turismo gibt es nur mit Allrad-Antrieb in zwei Leistungsstufen. Als Audi e-tron GT quattro kostet er in Deutschland ab 99.800 Euro. Der RS e-tron GT steht ab 138.200 Euro in der Preisliste. Die Preise für die beiden Varianten sind bereits seit der Vorstellung des Fahrzeugs im Februar 2021 bekannt, damals war er aber noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...