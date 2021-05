Megatrends wie Digitalisierung, 5G, Industrie 4.0 oder Internet of Things sind ohne Halbleiterchips undenkbar. Unangefochtener Marktführer bei den besonders begehrten Logikchips ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit einem Weltmarktanteil von 54 %. Als sogenannter Auftragsfertiger produziert TSMC seine Speicherchips dabei für andere Kunden wie Nvidia oder Apple. Härtester Konkurrent ist Samsung Electronics mit einem Weltmarktanteil von 17 %. Der einstige Marktführer Intel will jetzt ebenfalls in die Auftragsfertigung einsteigen, um den Rückstand zu TSMC und Samsung aufzuholen. Während Intel seinen neuen 7-Nanometer-Chip voraussichtlich Ende des Jahres auf den Markt bringt, haben TSMC und Samsung schon seit zwei Jahren Chips mit 5 Nanometern im Angebot und wollen 2022 Modelle mit 3 Nanometern einführen. Bis 2024 investiert TSMC insgesamt 100 Mrd. $ in neue Werke. Samsung will dagegen bis 2030 insgesamt 116 Mrd. $ investieren. Trotz der Milliarden-Investitionen bleiben Speicherchips wohl bis 2022 knapp, wie TSMC Mitte April auf einem extra einberufenen Krisengipfel der US-Regierung erklärte.



