In den letzten Tagen hat die Chipknappheit den Automobil-Aktien etwas den Wind aus den Segeln genommen. Die Thematik sollte jedoch in den Kursen eingepreist sein. Weiterhin gilt für Daimler: Vorstand Ola Källenius hat nach einigen Anlaufschwierigkeiten vieles richtig gemacht.Ziel ist es, den Traditions-Konzern Ende 2021 in zwei unabhängige Teile aufzuspalten um diese schneller und flexibler zu machen. Darüber hinaus kommt die Elektro-Strategie von Daimler bei den Analysten immer besser an.Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...