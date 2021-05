Pressemitteilung der Eyemaxx Real Estate AG:

Eyemaxx sichert sich in Bernau bei Berlin das bisher größte deutsche Wohnbauprojekt der Firmengeschichte mit über 200 Mio. Euro Volumen

- Städtebaulicher Vertrag und Bebauungsplan bereits beschlossen

- Ca. 400 Wohneinheiten geplant

- Baubeginn im 2. Quartal 2022 vorgesehen

Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat einen Kaufvertrag für ein rund 104.000 Quadratmeter großes Grundstück bei Berlin unterzeichnet. Der städtebauliche Vertrag und der Bebauungsplan für das Wohngebiet "Venusbogen" Bernau wurden bereits mehrheitlich in der Stadtverordnetenversammlung angenommen. Auf dem Grundstück wird in den kommenden Jahren das bislang größte deutsche Wohnbauprojekt der Firmengeschichte von Eyemaxx mit einem Volumen von über 200 Mio. Euro realisiert. Insgesamt sollen auf dem Areal in Bernau bei Berlin unterschiedliche Gebäudetypen wie Doppelhäuser, Reihenhäuser ...

