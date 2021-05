Am Montag stellen wir Sie mit unserer "Börsenwoche" wie gewohnt bestmöglich auf die neue Woche ein. Welche Termine sollten Sie beachten? Welche Unternehmen melden frische Zahlen? Welche Ereignisse stehen an? Jürgen hat hierzu wie gewohnt Mick auf dem Frankfurter Börsenparkett zugeschaltet. Eines vorweg: Diese Woche ist wieder prall gefüllt mit Unternehmenszahlen. Für Sie als Anleger ist es wichtig, solche Termine zu kennen, um die Kursauschläge richtig einordnen zu können. Selbstverständlich fehlt auch heute nicht die Analyse der wichtigsten Charts, um auch ein technisches Gefühl für die aktuelle Marktlage zu bekommen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.