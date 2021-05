Die Lage bei der ProSiebenSat.1-Aktie spitzt sich gerade zu. Nachdem sich der Wert die letzten Monate wieder richtig gut erholen konnte, verlor er zuletzt zunehmend an Fahrt. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich jetzt daraus jedoch eine neue aussichtsreiche Trading-Chance. So können Trader maximal abstauben.Seit 2016 bewegte sich der Wert in einem steilen Abwärtstrend in Richtung Süden. Bis zum Mehrjahrestief im März bei 5,72 Euro hatten die Anteilsscheine knapp 90 Prozent verloren. Letzen Herbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...