DJ PTA-News: Value Management & Research AG: Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2020 - Wachstum trotz Gegenwind an den Kapitalmärkten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta036/03.05.2021/15:30) - Der VMR Konzern konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr die Provisionserlöse auf Euro 12.1 Mio (Vorjahr Euro 10.5 Mio) steigern. Der Rohertrag nach Abzug der Provisionsaufwendungen konnte von Euro 3,4 Mio auf 4,1 gesteigert werden. Das EBITDA der Gruppe lag bei 749 TEUR und damit deutlich über dem Vorjahresergebnis von 472 TEUR. Der Konzernjahresfehlbetrag fiel mit 80 TEUR deutlich geringer aus als im Vorjahr mit 657 TEUR. Das Eigenkapital der Gruppe liegt bei 7.459 TEUR (Vorjahr 6.805 TEUR) die Bilanzsumme beläuft sich auf 23.546 TEUR (Vorjahr 20.180 TEUR). Alle Zahlen entstammen dem geprüften Konzernjahresabschluss der Gruppe zum 31.12.2020 und sind auf der Website der VMR AG zugänglich.

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40524737994 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

