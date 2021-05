Zürich (awp) - Die Bank Vontobel hat Christel Rendu de Lint zur Deputy Head of Investments ernannt. Sie war zuvor seit 2007 als Head of Fixed Income bei der Union Bancaire Privée (UBP) in Genf tätig.In ihrer neuen Position übernimmt sie laut einer Mitteilung vom Montag die Leitung der Sustainable Equity Boutique und der ...

