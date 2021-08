Newark (www.fondscheck.de) - PGIM Investments hat Jessica Jones zum Managing Director, Head of Asia, ernannt, so PGIM Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position wird Jones die Expansion des globalen Intermediärgeschäfts von PGIM auf dem asiatischen Markt ausbauen und Teams in Hongkong und Singapur zur Stärkung der Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten in dieser Region aufbauen. Sie wird vom Standort Hongkong aus tätig sein und an Kimberly LaPointe, Head of PGIM Investments International, berichten. ...

