DJ MÄRKTE USA/Starker Start in den Mai

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist mit soliden Gewinnen in den Montag gestartet. Im Blick stehen Einkaufsmanagerindizes zum Verarbeitenden Gewerbe, die noch im frühen Geschäft publiziert werden. Zuversichtlich stimmen die entsprechenden Daten aus etlichen Industrieländern mit positiven Vorzeichen, so in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz. Auch die starken Unternehmenszahlen und freundlichen Ausblicke addieren sich zu dem positiven Sentiment. Kurz nach Handelsstart gewinnt der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent auf 34.081 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um 0,5 bzw 0,4 Prozent zu.

Ein Belastungsfaktor bleibt die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 in vielen Regionen der Welt. Auch die Prognose einer weiter steigenden Inflation könnte Aktien den Garaus machen. Der Markt werde zwischen positiven und negativen Faktoren balancieren müssen, sagt Luc Filip, Chef des Privatbankeninvestments bei SYZ Private Banking, der indes das Positive in der Überhand sieht. Allerdings schränkt er ein: "Die wirtschaftliche Dynamik wird sich verbessern, doch die große Frage ist, was ist bereits an den Märkten eingepreist?"

Fed-Chef Jerome Powell könnte die Richtung an den Märkten beeinflussen, wenn er sich gegen Abend mitteleuropäischer Zeit auf einer virtuellen Konferenz äußert. Unter den Anlegern geht die Sorge um, dass die US-Notenbank alsbald auf die prosperierende Wirtschaft reagieren werde. So hat Dallas-Fed-Präsident Robert Kaplan sich am Freitag bereits für eine Debatte zum Zurückfahren der Anleihekäufe ausgesprochen.

Renditen und Gold hoch

Derweil tendieren am Staatsanleihemarkt die Renditen kaum verändert und liegen da deutlich unter den Hochs von Ende März.

Der Dollar gibt leicht nach, der Dollarindex fällt um 0,1 Prozent. Gold profitiert davon ebenso wie von der Erwartung einer steigenden Inflation und den negativen Nachrichten zu der Corona-Pandemie in vielen Ländern - voran in Indien.

Die Ölpreise tendieren etwas fester. Einerseits gibt es die Erwartung einer steigenden weltweiten Nachfrage, andererseits drücken die Nachrichten zu der raschen Corona-Ausbreitung in Indien - dem drittgrößten Erdölimporteur der Welt.

Berkshire mit Gewinnsprung

Gute Geschäfte im ersten Quartal hat Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway vermeldet. Dank starkem Geschäft mit Versicherungen und Aktienanlagen sprang der operative Gewinn um 20 Prozent auf gut 7 Milliarden Dollar. Die B-Aktie steigt um 1,3 Prozent.

Tesla fallen 1 Prozent. Die Automobilwoche berichtet, dass sich der Serienstart in der "Gigafactory" bei Berlin um sechs Monate verzögern werde.

Der Umsatz von Estee Lauder im jüngsten Quartal hat die Markterwartungen verfehlt. Der Gewinn hingegen war im dritten Quartal des Fiskaljahres besser als erwartet ausgefallen. Die Aktie verliert 3,4 Prozent.

Dell klettern um 0,8 Prozent. Der Computerbauer plant den Verkauf seines Bloomi-Cloudgeschäfts an zwei Beteiligungsunternehmen. Clorox hat zugesichert, weitere Informationen zur Schätzung des bereinigten Gewinns je Aktie zu liefern und damit die Transparenz zu erhöhen. Der Hersteller von Haushaltswaren hatte für das vergangene Quartal zwei Belastungen verbucht, was die operative Entwicklung schwer verständlich machte und bei Analysten Fragen aufgeworfen hatte. Für die Aktie geht es 2,7 Prozent nach unten.

Die Aktie des Medizingerätehersteller ResMed hat die Kaufempfehlung der Citigroup eingebüßt. Das Unternehmen hatte im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Bank verfehlt. Nach einem 9-prozentigen Absturz am Freitag nach Zahlenvorlage erholt sich die Aktie nun um 1,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.080,78 0,61 205,93 11,35 S&P-500 4.203,69 0,54 22,52 11,92 Nasdaq-Comp. 14.022,21 0,43 59,52 8,80 Nasdaq-100 13.917,88 0,41 57,12 7,99 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,8 0,16 4,7 5 Jahre 0,85 0,5 0,84 48,9 7 Jahre 1,31 0,0 1,31 65,7 10 Jahre 1,63 0,2 1,62 70,8 30 Jahre 2,29 -0,5 2,29 63,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Uhr Fr, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2050 +0,18% 1,2018 1,2032 -1,3% EUR/JPY 131,61 +0,10% 131,70 131,53 +4,4% EUR/CHF 1,0998 +0,16% 1,0980 1,0986 +1,7% EUR/GBP 0,8676 -0,35% 0,8703 0,8709 -2,9% USD/JPY 109,22 -0,07% 109,65 109,32 +5,7% GBP/USD 1,3889 +0,53% 1,3809 1,3816 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4762 +0,02% 6,4798 6,4708 -0,4% Bitcoin BTC/USD 58.615,54 +3,35% 57.970,01 56.847,26 +101,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,88 63,58 +0,5% 0,30 +31,4% Brent/ICE 66,89 66,76 +0,2% 0,13 +30,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.788,61 1.768,79 +1,1% +19,82 -5,8% Silber (Spot) 26,46 25,92 +2,1% +0,53 +0,3% Platin (Spot) 1.224,05 1.200,20 +2,0% +23,85 +14,4% Kupfer-Future 4,52 4,48 +0,8% +0,04 +28,2% ===

