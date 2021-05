Elektronik ist das Rückgrat der Wachstumsfelder Medizintechnik, Elektromobilität, Internet of Things und erneuerbare Energien. Dieses Rückgrat liefert zum Teil das Münchner Unternehmen Katek, das am Dienstag in Frankfurt an die Börse gehen will. Der am Dienstag festgelegte Ausgabepreis deutet auf ein zufriedenstellendes IPO hin.Bei 23 Euro je Aktie hat das Unternehmen seinen Ausgabepreis festgelegt, was dem mittleren Bereich der Preisspanne von 21 bis 26 Euro entspricht. Durch die Ausgabe von gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...